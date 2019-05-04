Temmuzda üçüncü zam! 2 bin 481 lira ek gelir

Milyonların gözü ek ödeme ve ek gelir ücretlerinin ne kadar olacağına çevrildi. Bu bağlamda SSK SGK ve Bağkur emeklilerinin geliri Temmuz ayında artışa geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkıyla beraber maaşlarının artıp artmadığını öğrenebilecek.

TEMMUZDA ÜÇÜNCÜ ZAM!

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara ise üçüncü bir zam daha olacak. Emekli doktor ve diş hekimleri için Ocak ayında başlayan ilave ödeme uygulamasında her ay verilen tutar, memur maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Uzmanların 2 bin 220 lira olan aylık ilave ödemesi; temmuzda memur zammı yüzde 5 olursa 2 bin 331, yüzde 7 olursa 2 bin 375 liraya çıkacak. Uzman olmayanların ilave ödemesi de bin 697 liradan, artış yüzde 5 olursa bin 782 liraya, yüzde 7 olursa bin 816 liraya yükselecek.

VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR

İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Emekli doktor ve diş hekimleri, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa ilave ödemeleri kesiliyor. Eğer doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.

TEMMUZ ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu tarihte memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 zammın enflasyon farkıyla artıp artmayacağını öğrenecek.

TEMMUZ'DA MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammıyla en düşük memur emeklisi maaşına 239 TL zam yapılacak ve 2.389 TL'ye yükseltilecek. Zam miktarı görev ve kıdeme göre 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek.

Aktif memurlar için mininmum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL'den 3.482 TL'ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL'ye kadar yükselebilecek.