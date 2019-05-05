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Memura aylık fark

Bu yaz 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi ye girecek. Mali ve sosyal haklar gelecek. Aylık farkı da masada...

Memura aylık fark
Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile yine 2 milyona yakın memur emeklisi için bu yaz toplu görüşme yapılarak mali ve sosyal haklar belli olacak.

● TOPLU sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak-Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı oranı açıklanacak.

● MEMURLARIN aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak
.
● MEMURLARA ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

● MEMURLARA 1 derece verilmesi konusu da de masa da olacak. Böylece maaşlar yükselecek.

● RAMAZAN ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyeyi memurlar da istiyor.

● YILLIK izinleri iş günü olarak hesaplanacak.

AYDA 344 LİRA ÖDEME
Halen çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) alacak. AYD

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