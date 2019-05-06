Bu yaz 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Mali ve sosyal haklar gelecek. Aylık enflasyon farkı da masada... Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile yine 2 milyona yakın memur emeklisi için bu yaz toplu görüşme yapılarak mali ve sosyal haklar belli olacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) alacak.​ Peki Memur ve memur emeklisine toplu sözleşme enflasyon farkı zam oranı ne kadar? İşte Temmuz ayı toplu sözleşme zam miktarı...