Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.05.2019 08:25
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 11:13

Emekli maaşı ne oldu?

2019 yılı BAĞKUR emekli maaşı nı milyonlarca emekli heyecan içinde bekliyor. Emekli maaşı intibak yasası için gözler Meclis'te. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 'Aynı şartlarla emekli olanların maaşı eşitlensin' çağrısı yaptı.

Maaşlara 355 lira zam!

Emeklilerin itibak yasası için gözleri resmi açıklamalara çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca vatandaş intibak beklentisi içinde. Emeklilerin intibak yargı süreci içerisinde umutları devam ediyor. Yasanın çıkması ile birlikte emekli maaşı artacak. Milyonlarca vatandaş emekli ile ilgili gelişmeleri takip ediyor.

EMEKLİ İNTİBAK YASASI SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞI İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

Milyonlarca emeklinin gözü intibakta. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için başlatılan yargı süreci beklendiği gibi sonuçlanmadı ancak umutlar sürüyor. Emekliler, Anayasa Mahkemesi'nin intibak için adres gösterdiği Meclis'ten müjde bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu.

Derneğin Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, intibak sorununun çözümü için başlattıkları kararlı mücadeleyi sürdüreceklerini, çözümün parlamentoda, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini belirterek,

"Benzer olayı daha önce banka larında yaşamıştık. Hukuk yollarının tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık.

İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Eğer intibak yasası çıkarsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı lar söz konusu olacak.

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon 'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli maaşı intibak yasası ne oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri