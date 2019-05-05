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Emekliye en az 1.193 TL! SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarında artış olacak

Emeklilerin Temmuz zammı ile ilgili veriler gelmeye devam ediyor. Ekonomistlerin yüzde 6'lık zam tahmini SSK emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artışa işaret ediyor. Ocak-Haziran enflasyonu yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6 olarak gerçekleşecek. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 2 enflasyon farkı olacak. Peki emekli maaşlarında görülecek artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

05.05.2019 07:48 - Son Güncelleme: 05.05.2019 07:48
Emekliye en az 1.193 TL! SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarında artış olacak

Yaklaşık 12.3 milyon emekli bu yılın ikinci zammını Temmuz'da alacak.

Emekliye en az 1.193 TL! SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarında artış olacak

Zam oranında bu yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak.

Emekliye en az 1.193 TL! SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarında artış olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Emekliye en az 1.193 TL! SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarında artış olacak

Memur emeklilerine de yüzde 5 artış ve yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Emekliye en az 1.193 TL! SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarında artış olacak

Bu nedenle Ocak-Haziran enflasyonu merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi ise zam oranına ilişkin ilk ipucunu ortaya koyuyor.

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