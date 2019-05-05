Emekliye en az 1.193 TL! SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarında artış olacak
Emeklilerin Temmuz zammı ile ilgili veriler gelmeye devam ediyor. Ekonomistlerin yüzde 6'lık zam tahmini SSK emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artışa işaret ediyor. Ocak-Haziran enflasyonu yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6 olarak gerçekleşecek. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 2 enflasyon farkı olacak. Peki emekli maaşlarında görülecek artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...
05.05.2019 07:48
- Son Güncelleme: 05.05.2019 07:48
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