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Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2019 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oluyor

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre zamlanan emekli maaşları 2019 Ocak ayında yeni halini almıştı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Temmuz zammı henüz açıklanmadı ancak yaşanan yeni gelişme ile tahminler oluşuyor. Emekli maaşına yapılacak olan 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı ile na kadar maaş alacaklar?

04.05.2019 16:44 - Son Güncelleme: 04.05.2019 16:55
Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2019 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oluyor

Emekli maaşlarının zamlanmasına iki ay kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaş zamları, Temmuz ayındaki verilere göre belirlenecek. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre zamlanıyor. Peki, 2019 Temmuz memur maaşı zammı ne kadar? 2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ile maaşları ne kadar olacak? 2019 Temmuz zammı ile ilgili detaylar yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2019 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oluyor

Milyonarca emeklinin gözü kulağı Temmuz zam oranında. Emekli vatandaşlar Temmuz zammını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekli maaşları Ocak ve Temmuz aylarında zamlanıyor. Zam oranlarında ise enflasyon etkili oluyor.

Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2019 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz gün Nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Nisan'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.69 arttı. Ocak-Nisan enflasyonu böylece yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2019 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oluyor

Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4 olarak görünüyor. Buna 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı belli olacak.

Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2019 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oluyor

Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Enflasyon tahminleri, zam oranına ilişkin ipucu veriyor. 2019'in ilk yarısındaki enflasyon; Merkez Bankası'nın son yaptığı beklenti anketindeki tahmine göre yüzde 6 olacak.

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