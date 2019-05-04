Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2019 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oluyor

Emekli maaşlarının zamlanmasına iki ay kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaş zamları, Temmuz ayındaki verilere göre belirlenecek. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre zamlanıyor. Peki, 2019 Temmuz memur maaşı zammı ne kadar? 2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ile maaşları ne kadar olacak? 2019 Temmuz zammı ile ilgili detaylar yazımızdan ulaşabilirsiniz.