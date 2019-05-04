Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2019 SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oluyor
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre zamlanan emekli maaşları 2019 Ocak ayında yeni halini almıştı. Milyonlarca emekli Temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Temmuz zammı henüz açıklanmadı ancak yaşanan yeni gelişme ile tahminler oluşuyor. Emekli maaşına yapılacak olan 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz zammı ile na kadar maaş alacaklar?
04.05.2019 16:44
- Son Güncelleme: 04.05.2019 16:55
Emekli maaşlarının zamlanmasına iki ay kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaş zamları, Temmuz ayındaki verilere göre belirlenecek. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre zamlanıyor. Peki, 2019 Temmuz memur maaşı zammı ne kadar? 2019 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ile maaşları ne kadar olacak? 2019 Temmuz zammı ile ilgili detaylar yazımızdan ulaşabilirsiniz.
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