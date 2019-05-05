Yetime çift maaş müjdesi

İzmir'de yaşayan 62 yaşındaki F.Y, Bağ- Kur statüsünde olan annesinden aldığı yetim aylığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iptal edilip ayrıca bu paranın iadesi için babasından Emekli Sandığı kapsamında aldığı yetim maaşından kesinti yapılınca konuyu yargıya taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir 9. İş Mahkemesi, 30 Ocak 2017'de, F.Y'nin annesinden aldığı ölüm aylığının yeniden bağlanması, kesintinin kaldırılması ve yasal faiziyle davacıya ödenmesine karar verdi. SGK'nin istinaf mahkemesinin kararını da temyiz etmesi üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi de İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı. Böylece emsal niteliğindeki karar ile aynı anda hem anneden hem babadan yetim aylığı alınabileceği kesinleşmiş oldu.