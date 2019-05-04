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  • 03.05.2019 08:25
  • Son Güncelleme: 05.05.2019 10:09

2019 yılı Temmuz ayında memurların maaşı ne kadar olacak?

2019 yılı Temmuz ayında memurların maaşı ne kadar olacak. Yükselen sonrası memurları alacağı maaşın ne kadar artacağı Yeni Ekonomi Programının enflasyon hedefiyle orantılı olacak.

Milyonlar bekliyor! Ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ve mı ne kadar olacağa çevrildi. Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre 2019 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 5 olarak zam alıyorlar.

YÜZDE 5+2 ZAM

Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak.

'da memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da olacak. ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da yüzde 5'i bulacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ek ödeme artacak. Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak. Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre bu aylık 631,65 liraya ulaşacak. Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Yüzde 5'lik artışa göre; yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya yükselecek.

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