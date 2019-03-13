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'den 25. yıl buluşması

25. yıl buluşması
TURKCELL, 25'inci yılını kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen üst düzey yöneticilerin katıldığı etkinlikle kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıya, şirketin kurucularından Murat Vargı'nın yanı sıra Osman Berkmen, eski genel müdürler Cüneyt Türktan, Muzaffer Akpınar ve Süreyya Ciliv katıldı. Ahmet Akça, toplantıda, "Son 5 yılda 26 milyar yatırım yaptık, Hazine'ye sağladığımız vergi ve yasal sorumluluklar karşılığı 35 milyar liraya ulaştı. Ar-Ge çalışmalarımız bin mühendisimizle devam ediyor" dedi.

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