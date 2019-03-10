Sürücüsüz uçacak

Alman otomobil üreticisi Porsche, kendi atölyesinde otonom sürüş sistemini test etmeye başladığını duyurdu. Şirket testlerini şuan için sanal ortamda yürütüyor. Porsche Otonom Sürüş Proje Müdürü Alexander Haas, "Birkaç yıl içerisinde karayolu trafiğinde bir devrim yaratacak" dedi.
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