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Sürücüsüz uçacak
Alman otomobil üreticisi , kendi atölyesinde sürüş sistemini test etmeye başladığını duyurdu. Şirket testlerini şuan için sanal ortamda yürütüyor. Porsche Otonom Sürüş Proje Müdürü Alexander Haas, "Birkaç yıl içerisinde karayolu trafiğinde bir devrim yaratacak" dedi.

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