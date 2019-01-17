İşsizlik Fonu 127 milyar

İşsizlere çalışamadıkları dönemde destek sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü geçen yıl yaklaşık 11 milyar lira artarak 127 milyar 643 milyon liraya ulaştı. Mart 2002'den geçen yılın Aralık sonuna kadar fondan 6 milyon 659 bin 171 kişiye 23 milyar 304 milyon 354 bin lira ödeme yapıldı. Bu yıl asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da arttı.
- Ekonomi
- 17.01.2019
- Gazete
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