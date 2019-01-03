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bilen hostes aranıyor

Çince bilen hostes aranıyor
ONUR Air deneyimlideneyimsiz kabin memuru arıyor. Adaylarda T.C. vatandaşı olma, 'da 'nda ikamet etme, 1999-1988 yılları arasında doğma (Sadece 'deneyimsiz' adaylar için geçerli), mesleğe ara vermiş adaylar için son uçuş görevini en fazla 5 yıl öncesinde gerçekleştirmiş olma, iyi derecede Türkçe, İngilizce ve konuşabilme şartları aranıyor.

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