Türk Nippon 10 yaşında

Sektörde yeniden faaliyete geçişinin 10'uncu yılını dolduran Türk Nippon Sigorta, 'Bugün 10 Yaşındayız Yarın Daha Fazlasıyız' konsepti ile bir araya geldi. Genel Müdür Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Bundan sonraki süreçlerde her konuda fark yaratmalıyız. Fark yaratabilmek için işimizi severek yapmamız gerektiğine inanıyorum. Bugün burada olma amaçlarımızdan biri ve en önemlisi; yüksek motivasyon ve iş bilincimizle nasıl fark yaratabileceğimizi fazlasıyla ortaya koymaktır. Bu bilinçle başarılarımıza başarı katarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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