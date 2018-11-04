  • Ekonomi
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 02:21
  • Gazete

Emekliye en az 293 lira

Ocak’ta memur emeklilerine yüzde 4 + farkı verilecek. ’nın tahminine göre artış yüzde 13.62’yi bulacak. En düşük maaş 2 bin 149 liradan 2 bin 442 liraya çıkacak

Emekliye en az 293 lira zam
Memur emeklilerine Ocak'ta çifte yansıtılacak. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük artışa ilaveten, farkı da göründü. Memur emeklilerinin fark alabilmesi için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. 'nın enflasyon tahminine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 13.12 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklilerine yüzde 9.62 enflasyon farkı ulaşacak. Ocak zammının oranı yüzde 4 zam ve yüzde 9.62 enflasyon farkıyla yüzde 13.62'ye yükselecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş Ocak zammı yüzde 13.62 olursa 2 bin 442 lira 68 kuruşa çıkacak. En düşük maaşta 292 lira 81 kuruş artış gerçekleşecek. Memur emeklilerinin Ocak zammı programdaki enflasyon tahminine göre yüzde 11.15, beklenti anketindeki tahmine göre ise yüzde 14.28 olabilecek.





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