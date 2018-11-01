Emekliye yüzde 13 zam

milyon emekli Ocak'ta zam alacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon;, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa eklenecek, dün, bu yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanıenflasyonun 2018 sonundaolarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bankanın tahmine göre; 2018'in ikinci yarısında enflasyonolacak. Bu durumda Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışıolarak çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri ise 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i geçen kısmı kadar, yani. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammıile'ye ulaşacak.Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıkmıştı. 6 aylık enflasyon için farklı tahminler de var. 2019 Programı'ndaki tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.78, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 14.28 olacak.