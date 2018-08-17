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Üniversiteliye bedelli müjdesi

yapacak üniversite öğrencileri, 21 günlük temel eğitim süresince idari izinli sayılacak. Bu sürede yapılacak sınavları kaçıranlara da yeni hak verilecek

Üniversiteliye bedelli müjdesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca (), bedelli askerlikle silah altına alınacak üniversite öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına karar verildi. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, '21 günlük temel askerlik eğitimi' maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencileri temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılacak.

MAZERET SINAVI HAKKI
Öğrencilere, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınavı hakkı verilecek. Öte yandan, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, görevine atanan Hulusi Akar'ı tebrik etmek için ziyaret gerçekleştirmişti. Saraç, ziyarette geçici 55'inci madde kapsamında, temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar'la müzakere ettiklerini açıklamıştı.

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