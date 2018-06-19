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ı bitiyor

İndirim yalanı bitiyor
Ekonomi Bakanlığı neredeyse yılın 365 günü süren kampanyası vaatlerine son vermeye hazırlanıyor. Tüketiciyi yanılttığı düşünülen 'indirim kampanyalarının', kanun tasarısıyla yılda 2 defa yapılması için çalışma başlatıldı. Tüm perakende sektörünü kapsayacak olan yeni çalışmayla, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere, sınırlı bir zaman diliminde indirim kampanyası uygulanacak. Yeni çalışmayla tüketicinin yanıltılması engellenirken, haksız rekabetin de önüne geçilmesi hedefleniyor.
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