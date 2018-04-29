TAV Havalimanları'nın 2018'in ilk çeyreğinde hizmet verdiği yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 23 artarak 28 milyona ulaştı. Şirket aynı dönemde cirosunu yüzde 10 artırarak 248 milyon avroya yükseltti. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "2017 yılında yaşadığımız kuvvetli toparlanma, 2018 yılında da devam ediyor. İlk çeyrekte kombine ciromuzun 80 milyon eurosunu yurtdışındaki faaliyetlerimizden elde ettik" dedi.
4 ayda 28 milyon yolcuya hizmet
Etiketler: Sani Şener , İlk çeyrek , TAV , Havalimanı
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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