Tapusu olmayana yapı belgesi

Hükümet, devletle ihtilaflı olan 16 milyon bağımsız birimin tapu sorununu çözecek çalışma başlattı. Yapıların yüzde 60'ını oluşturan konut ve dükkan gibi taşınmazların imar tapusu yerine yalnızca arsa payı tapusu olması nedeniyle yaşanan kaçak yapı sorunu da böylece aşılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşlar bu yapılarını bize bildirdikten sonra cüzi bir ücret ödeyecek ve kayıt altına alınacak" dedi. Özhaseki, kentsel dönüşüm için yüzde 100 yerli malzeme kullanan belediyelere de sıfır faizli kredi vereceklerini açıkladı.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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