;
Yol Durumu
  1. TOKİ ’den faiz indirimi
  2. Yastık altından 4.4 ton çıktı

su olmayana yapı belgesi

Tapusu olmayana yapı belgesi
Hükümet, devletle ihtilaflı olan 16 milyon bağımsız birimin sorununu çözecek çalışma başlattı. Yapıların yüzde 60'ını oluşturan ve dükkan gibi ların tapusu yerine yalnızca arsa payı tapusu olması nedeniyle yaşanan kaçak yapı sorunu da böylece aşılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşlar bu yapılarını bize bildirdikten sonra cüzi bir ücret ödeyecek ve kayıt altına alınacak" dedi. Özhaseki, kentsel dönüşüm için yüzde 100 yerli malzeme kullanan belediyelere de sıfır faizli kredi vereceklerini açıkladı.

Barış ŞİMŞEK
Etiketler: , , , , ,
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ