SGK, sigortalıların muayene, ilaç ameliyat ve diğer tedavi masraflarını belirli şartlarda karşılıyor. Sigortalı olarak çalışanlar, emekliler ve bakmakla yükümlü olunan kişiler hastanelerden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu arada Genel Sağlık Sigortası primi olarak ayda 60,88 lira ödeyenler de sağlık hizmeti alabiliyor. Bu hizmetlere tedaviler ve operasyonlar da dahil ediliyor. SGK'nın karşıladığı tedaviler kapsamına son dönemlerde estetik ve güzellik operasyonları da girdi. Estetik ameliyatları ile diğer güzellik giderlerinin SGK tarafından karşılanması için belli şartlar bulunuyor. yapılacak operasyonun vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Diğer yandan gerek iş kazası gerekse meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri kapsamında da estetik tedavi bedellerini SGK karşılayabiliyor.
Estetik parası SGK’dan
Estetik ve güzellik için yapılan ameliyat ve tedavilerin masrafları belli şartlarda SGK tarafından karşılanıyor.
Etiketler: SGK , estetik , ödeme , ödenek , Tedavi Masrafları
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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