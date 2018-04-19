23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi gününe gelmesi nedeniyle hafta sonuyla birleşerek 3 günlük tatil imkanı sağlaması, turizmi hareketlendirdi. Hem havayolu hem de otobüs firmalarında biletlerin büyük bölümü satıldı. Tatil tercihlerinde Ege ve Akdeniz sahillerinin gözde olduğu görüldü. Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde normalde günde ortalama bin 100 aracın çıkış yaptığını, 23 Nisan'da bu sayının bin 400'ün üzerine yükselmesini beklediklerini ifade etti.
23 Nisan coşkusu
3 günlük 23 Nisan tatili turizmi coşturdu. Hem havayolu hem otobüs firmalarında biletlerin büyük bölümü satıldı
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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