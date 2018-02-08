Bilfen farkı

Ortaokul öğrencilerinin girdiği ve liseye geçiş için uygulanan Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı'nın (TEOG), en başarılı 50 özel okulu belirlendi. Yeni sınav sistemi için hazırlıklar devam ederken; Milli Eğitim Bakanlığı TEOG'da başarılı olan okul listesini açıkladı. Listenin ilk 5 sırasında İzmir, Bursa, Antalya, Ankara ve İstanbul'daki özel Bilfen ortaokulları yer alıyor. İlk 50 listesinde İstanbul'dan 20, İzmir ve Bursa'dan 5'er, Ankara ve Antalya'dan ise 3'er okul kendisine yer buldu. İlk sırada yer alan İzmir Bilfen Ortaokulu'nun TEOG yeterlilik puanı, 494,59 oldu. 50'nci sıradaki okulun yeterlilik puanı ise ortalama 478,37 olarak açıklandı. Bu yıl öğrenciler farklı bir sistemle sınava girecek.
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