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Hakkını alamayan ya koştu

Hakkını alamayan arabulucuya koştu
İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında dava açmadan önce 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilen luk uygulamasından yararlanmak için 'da yaklaşık bin başvuru yapıldı. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Arabuluculuk Merkezi'nde görevli Dilek Yumrutaş, "İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında en çok kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmemesi, haksız fesih, işe iade sebepli başvurular oluyor. Özellikle işçilik ücretleri ile aylık maaşlarını alamayan işçilerin başvuruları yoğun" dedi. 2 Ocak'tan bu yana başvuranların sayısının İstanbul'da bin kişiye ulaştığını belirten Yumrutaş, "Bunların yüzde 90'ının arabuluculukla çözülmesi konusunda anlaşma sağlandı. Arabulucular, uyuşmazlığı 3 hafta içinde çözmek zorunda" diye konuştu.
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