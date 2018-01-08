Üreticide 1 markette 5 TL

Üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makas daralmak bilmiyor. Tüketici sebze-meyveyi pahalı almaktan, üretici kazanamamaktan yakınıyor. Kazançlı çıkan yine marketler oluyor. Bu durumu Türkiye Ziraat OdalarıBirliği'nin (TZOB) 2017 üretici-market fiyat araştırması bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya göre; Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı yüzde 371.59 ile en fazla portakalda görüldü. Üreticide 58 kuruş olan portakal, markette 2.71 liraya tüketiciye sunuldu. Yani portakalın üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki fark yaklaşık 5 katına ulaştı. Markette Kasım'da 3.10 liraya satılan portakal, Aralık'ta yüzde 12.53 gerileyerek 2.71 liraya tüketiciye sunuldu. Bu düşüşe rağmen portakal üretici-market fiyat farkında ipi göğüsledi. Portakal, Kasım'da üreticide ise 73 kuruştu. Aralık'ta yüzde 21.23 fiyat düşüşü ile 58 kuruşa geriledi.
25 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI
Aralık'ta üretici ve market arasındaki fiyat farkında portakaldan sonra ise yüzde 321.82 ile lahana, yüzde 303.06 ile karnabahar geldi. TZOB'un araştırmasında yer alan diğer dikkat çekici veriler de şunlar oldu:
2017'de, markette 38 ürünün 25'inde fiyat artışı, 13'ünde fiyat azalışı, üreticilerde ise 34 ürünün 18'inde fiyat artışı, 16'sında fiyat azalışı meydana geldi.
Geçen yıl markette fiyat düşüşünde yüzde40.57 ile karnabahar, artışta yüzde 50.04 ile mandalina başı çekti.
Aralık'ta markette zam şampiyonu yüzde 20.63 ile marul, üreticide ise yüzde 19.39 ile mandalina oldu.
Kabak geçen ay yüzde 20.51 ile markette fiyatı en çok düşen ürün oldu.
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