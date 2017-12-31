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400 bin dosya arabulucuda

400 bin dosya arabulucuda
İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk, 1 Ocak 2018'de uygulanmaya başlanacak. Uygulamayla işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıklarında, alacak ya da tazminat taleplerinde, kıdem ve ihbar tazminatında, fazla mesai ücreti, kötü niyet tazminatı gibi konularda arabulucuya başvurulacak. Daire Başkanı Hakan Öztatar, yeni uygulamayla yılda yaklaşık 400 bin dosyayı çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi. Arabuluculuk faaliyetini yürütenlere yeni yılda yapılacak ödemeye dair asgari ücret tarifesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar
  • Gazete
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