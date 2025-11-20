PODCAST CANLI YAYIN

Sayıştay Eleme Sınavı, sonuçları uzun süredir bekleyen adayların gündeminde ilk sıradaki yerini aldı. ÖSYM tarafından yürütülen sınav, Sayıştay Denetçi Yardımcılığı sürecine geçmek isteyen adaylar için kritik bir aşamayı oluşturuyor. Sayıştay eleme sınavı sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte binlerce kişi AİS ekranına yöneldi. İşte ÖSYM sorgulama ekranı ve detaylar.

Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları, kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce aday tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM'nin yaptığı son duyuruyla birlikte sınavın değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Kasım 2025'te yapılan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na ilişkin değerlendirme süreci ÖSYM tarafından tamamlandı.

Yapılan madde analizleri ve cevap anahtarındaki kontroller sonucunda, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 24. sorunun doğru cevabı "D" iken "A" olarak düzeltilmesine karar verildi. Bu değişikliğin ardından tüm hesaplamalar güncellenerek nihai sonuçlar açıklandı.

Sınav Sonuçları Nereden Sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarını bugün itibarıyla ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenebiliyor.

Sonuçlara erişmek için:

sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılması,

T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresinin girilmesi gerekiyor.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

