Sayıştay Eleme Sınavı sonuçları, kamu kurumlarında kariyer hedefleyen binlerce aday tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM 'nin yaptığı son duyuruyla birlikte sınavın değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı.

1 Kasım 2025'te yapılan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na ilişkin değerlendirme süreci ÖSYM tarafından tamamlandı.

(ÖSYM)

Yapılan madde analizleri ve cevap anahtarındaki kontroller sonucunda, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 24. sorunun doğru cevabı "D" iken "A" olarak düzeltilmesine karar verildi. Bu değişikliğin ardından tüm hesaplamalar güncellenerek nihai sonuçlar açıklandı.

(AA)

Sınav Sonuçları Nereden Sorgulanır?

Adaylar, sınav sonuçlarını bugün itibarıyla ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenebiliyor.