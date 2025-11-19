PODCAST CANLI YAYIN

Hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var? 22-23 Kasım ÖSYM sınav takvimi

Bu hafta sonu hangi sınavların olduğu merak ediliyor. 22-23 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak sınavlar için resmi ÖSYM takvimi yakından takip ediliyor. Sınava katılacak adayların, programlarını gözden geçirip hazırlıklarını tamamlaması büyük önem taşıyor. Peki ÖSYM takvimine göre bu hafta sonu hangi sınavlar var? Cumartesi ve Pazar günleri sınav programı nasıl? İşte güncel sınav akışı ve saatler...

Bu hafta sonu sınav olup olmadığı adaylar tarafından merak ediliyor. 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar için ÖSYM takvimi takip ediliyor. Sınava girecek kişilerin, programlarını kontrol ederek eksiksiz bir şekilde hazırlık yapmaları önem arz ediyor. İşte ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan takvime göre detaylar...

Hafta sonu ( 22-23 Kasım) sınav var mı?

Resmi takvime göre 22 Kasım Cumartesi günü uygulanacak bir sınav bulunmuyor.

23 Kasım 2025 Pazar günü ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) gerçekleşecek.

SAAT 10.15'TE BAŞLAYACAK

2025-ALES/3 oturumu, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden edinebiliyor.

Başvuru Süreci Tamamlandı

Sınava katılmak isteyen adaylar için başvurular 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecini kaçıranlar ise 21 Ekim 2025 tarihinde geç başvuru hakkını kullandı.

Sonuçlar Aralık'ta Açıklanacak

ÖSYM takvimine göre 2025-ALES/3 sonuçlar ı 12 Aralık 2025 tarihinde erişime açılacak. ALES puanı, yüksek lisans ve doktora başvurularında olduğu gibi akademik personel alımlarında da önemli bir kriter olarak kullanılıyor.

