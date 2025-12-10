Okula Gitmek İstemeyeni Göndermeyin! Ebeveynlik Koçu Açıkladı

Koç, beş yaşındaki ilkokul çocuklarının bile 'ruh sağlığı günleri' alabilmesi gerektiğini ve ebeveynlerin çocuklarının derslere katılmama isteklerini ciddiye almaları gerektiğini düşünüyor.

34 yaşındaki iki çocuk annesi Abi Clarke , çocukları okula gitmeye zorlamanın 'ciddi tükenmişliğe' yol açtığını belirtiyor. Clarke, toplumun, en yakın arkadaşına ya da büyükannesine asla yapmayacağı şeyleri çocuklara yaptığını ve onları sadece küçük oldukları için zorlamanın yanlış olduğunu söylüyor. Çocukların da duyguları ve düşünceleri olan insanlar olduğunu vurguluyor ve şöyle diyor: "Eğer bir çocuk okuldan eve gelmek istemeyecek kadar üzgünse, bu ciddi güvenlik endişelerine yol açar. Ama eğer okula gitmek istemeyecek kadar üzgünlerse, bu sadece 'kötü davranış' olarak görülüyor."

🧠 Ruh Sağlığı İzin Günleri Neden Önemli?

Bayan Clarke, çocukları iyi hissetmeseler bile okula gitmeye teşvik etmenin onlara iyilik hallerinin önemsiz olduğunu öğretebileceğinden endişe ediyor. Bunun yerine, ebeveynlerin çocuklarına güvendiğini göstermesi ve gerçekten ihtiyaç duyduklarında onlara izin vermesi gerektiğini savunuyor.

"Birçok çocuk tükenmişlik sendromu yaşıyor ve harika kişilikler olmak yerine kendilerini kapatıyorlar. Azarlanmaktan korktukları için aşırı itaatkar hale geliyorlar ve sürekli olarak savaş ya da kaç modunda yaşıyorlar."

Koç, ruh sağlığı izin günlerinin, duygusal nedenlerle okula gitmekten kaçınan çocuklara yardımcı olacağını düşünüyor. Bu tür izinlerin, çocukların daha sonra telafi edemeyecekleri bir kayıp olmadığını, aksine stresli bir beynin etkili bir şekilde öğrenemeyeceğini bilmek gerektiğini belirtiyor.

🏆 Devamlılık Ödülleri Kaldırılmalı Mı?

Clarke, okulların yüzde 100 devamlılık için verdiği 'iyi devam' ödüllerinin de kaldırılması gerektiğine inanıyor. Bu ödüllerin çocukları fiziksel ve zihinsel sağlık ihtiyaçlarını görmezden gelmeye teşvik ettiğini ve bunu yapanları ödüllendirdiğini savunuyor. Ona göre, bu durum, bir çocuğun hastane randevusu, yorgunluğu veya hastalığı varsa bile okula gitmeye zorlanmasına yol açıyor ve bu da çok zararlı olabilir.

Kendi çocukluğunu örnek veren Clarke, "Çocukluğumda bana ne olursa olsun okula gitmem gerektiği söylenmişti ve şimdi dinlenmenin ne demek olduğunu bilmiyorum" diyor.