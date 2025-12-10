Okula Gitmek İstemeyeni Göndermeyin! Ebeveynlik Koçu Açıkladı
Bir ebeveynlik koçu, çocukları okula gitmeye zorlamanın onların ruh sağlığına ciddi zararlar verebileceğini ve kalıcı olumsuz etkiler bırakabileceğini iddia ederek dikkatleri üzerine çekiyor.
Koç, beş yaşındaki ilkokul çocuklarının bile 'ruh sağlığı günleri' alabilmesi gerektiğini ve ebeveynlerin çocuklarının derslere katılmama isteklerini ciddiye almaları gerektiğini düşünüyor.
🛑 Çocuklarda 'Ciddi Tükenmişlik' Uyarısı
34 yaşındaki iki çocuk annesi Abi Clarke, çocukları okula gitmeye zorlamanın 'ciddi tükenmişliğe' yol açtığını belirtiyor. Clarke, toplumun, en yakın arkadaşına ya da büyükannesine asla yapmayacağı şeyleri çocuklara yaptığını ve onları sadece küçük oldukları için zorlamanın yanlış olduğunu söylüyor. Çocukların da duyguları ve düşünceleri olan insanlar olduğunu vurguluyor ve şöyle diyor: "Eğer bir çocuk okuldan eve gelmek istemeyecek kadar üzgünse, bu ciddi güvenlik endişelerine yol açar. Ama eğer okula gitmek istemeyecek kadar üzgünlerse, bu sadece 'kötü davranış' olarak görülüyor."
Çocuklarda tükenmişlik sendromu belirtileri arasında şunlar yer alabiliyor:
-
Aşırı itaatkarlık
-
İlgisizlik
-
Hobilere karşı heyecan duymama
-
Yatma saatini geciktirme
-
Kahvaltıyı atlama
-
Öfke nöbetleri geçirme
🧠 Ruh Sağlığı İzin Günleri Neden Önemli?
Bayan Clarke, çocukları iyi hissetmeseler bile okula gitmeye teşvik etmenin onlara iyilik hallerinin önemsiz olduğunu öğretebileceğinden endişe ediyor. Bunun yerine, ebeveynlerin çocuklarına güvendiğini göstermesi ve gerçekten ihtiyaç duyduklarında onlara izin vermesi gerektiğini savunuyor.
"Birçok çocuk tükenmişlik sendromu yaşıyor ve harika kişilikler olmak yerine kendilerini kapatıyorlar. Azarlanmaktan korktukları için aşırı itaatkar hale geliyorlar ve sürekli olarak savaş ya da kaç modunda yaşıyorlar."
Koç, ruh sağlığı izin günlerinin, duygusal nedenlerle okula gitmekten kaçınan çocuklara yardımcı olacağını düşünüyor. Bu tür izinlerin, çocukların daha sonra telafi edemeyecekleri bir kayıp olmadığını, aksine stresli bir beynin etkili bir şekilde öğrenemeyeceğini bilmek gerektiğini belirtiyor.
🏆 Devamlılık Ödülleri Kaldırılmalı Mı?
Clarke, okulların yüzde 100 devamlılık için verdiği 'iyi devam' ödüllerinin de kaldırılması gerektiğine inanıyor. Bu ödüllerin çocukları fiziksel ve zihinsel sağlık ihtiyaçlarını görmezden gelmeye teşvik ettiğini ve bunu yapanları ödüllendirdiğini savunuyor. Ona göre, bu durum, bir çocuğun hastane randevusu, yorgunluğu veya hastalığı varsa bile okula gitmeye zorlanmasına yol açıyor ve bu da çok zararlı olabilir.
Kendi çocukluğunu örnek veren Clarke, "Çocukluğumda bana ne olursa olsun okula gitmem gerektiği söylenmişti ve şimdi dinlenmenin ne demek olduğunu bilmiyorum" diyor.
🧩 Nörodiverjan Çocuklar ve Eğitim Sistemi
SparkGuideGrow adlı ebeveyn rehberlik hizmetini yöneten ve eski bir ilkokul öğretmeni olan Bayan Clarke, mevcut eğitim sisteminin tüm çocuklar için uygun olmadığını düşünüyor. Özellikle kızı Emily gibi şüpheli disleksi ve DEHB'si olan nörodiverjan çocukların, tüm gün süren 'maskeleme' eylemi nedeniyle bitkin düşebileceğini belirtiyor.
Clarke, okulların devamsızlık raporlarını hükümete bildirme zorunluluğunu anladığını, ancak bunun çocuklar üzerinde haksız bir baskı yarattığını düşünüyor. Bir uzlaşma olarak, çocukların her dönem bir gün ruh sağlığı izni almalarına izin verilmesini ve bu devamsızlıkların izinli devamsızlık olarak kaydedilmesini öneriyor.
❓ İstismar Endişeleri ve Dayanıklılık Tartışması
Ebeveynlik koçu, bu sistemin çocuklar tarafından kötüye kullanılacağına inanmıyor, çünkü genellikle çocuklar okulda başarılı olmak isterler ve ebeveynler çocuklarının gerçekten bir dinlenme gününe ihtiyaç duyup duymadığını anlayabilmelidir.
Clarke, bazı ebeveynlerin bu uygulamanın çocukların 'dayanıklılık' geliştirmemesine yol açacağından endişe duyduğunu kabul ediyor ancak bazen dayanıklılığın 'daha yumuşak bir yaklaşımla' da geliştirilebileceğini savunuyor.
📚 Patolojik Talep Kaçınma Sendromu (PDA)
Haber, bu tartışmaların yanında, McFly davulcusu Harry Judd'ın eşi Izzy'nin, üç çocuğundan birinde Patolojik Talep Kaçınma Sendromu (PDA) olduğunu açıklamasından da bahsediyor. Bu durum, otizmli kişilerde görülebilen ve altta yatan kaygı nedeniyle 'günlük taleplere karşı aşırı direnç' ve 'güçlü bir kontrol ihtiyacı' ile karakterize edilen bir dizi davranış biçimidir. Uzmanlar, bu durumun katı kurallar veya emirler yerine, çocuğa daha fazla özerklik tanıyan, düşük baskılı ve esnek bir yaklaşımla yönetilebileceğini söylüyor. Ulusal Otizm Derneği, PDA'nın ana tanı kılavuzlarında klinik olarak tanınmadığını belirtse de, bu durumun farkındalığının doğru desteğe erişim için önemli olduğunu kabul ediyor.