Yılbaşı sofrasına damga vuracak! Aralık ayında en çok lezzetlenen 5 balık

Lüfer: Denizlerin en asil balıklarından biri olan lüfer, bu ayda en dolgun ve yağlı halindedir. Izgara veya fırında defne yaprağı eşliğinde pişirilmesi, muhteşem bir lezzet sunar.

Uskumru: Soğuk su balığı olması nedeniyle bu ayda en yüksek yağ ve lezzet seviyesine ulaşır. Tıpkı palamut gibi, uskumrunun dolgun eti füme ya da dolma yapımı için mükemmeldir.