Yılbaşı sofrasına damga vuracak! Aralık ayında en çok lezzetlenen 5 balık

Balık severler için Aralık ayı, adeta bir şölen demektir. Ancak tezgahlardaki bu bereketi doğru değerlendirmek için hangi balığın tam mevsiminde olduğunu ve nasıl pişirilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor.
Denizlerde sıcaklık düştükçe, balıkların hayatta kalmak için vücutlarında biriktirdiği sağlıklı yağ miktarı (özellikle Omega-3) artar. Bu durum, Aralık ayını balık tüketimi için yılın en verimli dönemi yapar. İşte bu ay tezgahlarda bolca ve en lezzetli haliyle bulabileceğiniz ana balık türleri:
Hamsi: Tartışmasız Aralık ayının kraliçesi. Soğuk Karadeniz sularında iyice yağlanmış ve lezzetini katlamıştır. Tavası, buğulaması veya fırında sebzelerle hazırlanmış hali oldukça popülerdir.
Palamut ve Torik: Eylül ve Ekim aylarının zirvesini yaşayan bu türler, Aralık'ta son demlerini yaşar. Özellikle kalın dilimli Lakerda (torikten yapılan tuzlama) için en ideal yağ oranına bu dönemde ulaşır.
Lüfer: Denizlerin en asil balıklarından biri olan lüfer, bu ayda en dolgun ve yağlı halindedir. Izgara veya fırında defne yaprağı eşliğinde pişirilmesi, muhteşem bir lezzet sunar.
Uskumru: Soğuk su balığı olması nedeniyle bu ayda en yüksek yağ ve lezzet seviyesine ulaşır. Tıpkı palamut gibi, uskumrunun dolgun eti füme ya da dolma yapımı için mükemmeldir.
İstavrit: Küçük ama lezzeti büyük olan bu balık, yıl boyunca bulunsa da, Aralık soğuklarında etleri sıkılaşır ve lezzeti artar. En çok tercih edilen pişirme yöntemi ise çıtır çıtır tavasıdır.
Yağlı balıklar kadar ağır bir tat istemeyenler için Aralık ayında tezgahlarda taze ve bolca bulunan, hafif ve beyaz etli alternatifler de mevcut:
Levrek: Kalın ve beyaz et dokusuyla buğulama ve fırın yemekleri için idealdir. Özellikle sebzelerle birlikte kağıtta pişirildiğinde hafifliği ve aroması öne çıkar.
Mezgit: Lezzetli ve sindirimi kolay bir balıktır. Genellikle küçük fileto halinde tavada veya çorbalarda kullanılır.
Tekir ve Barbun: Bu iki deniz mahsülü de Aralık ayında tazeliğini korur. Tava veya ızgarada, özellikle kırmızı eti ve kendine has lezzetiyle sofraların vazgeçilmezidir.
Mevsim balığını seçmek, lezzetin ve besin değerinin sadece yarısıdır. Balığın tazeliği ve doğru pişirme yöntemi, sofradaki son dokunuşu yapar.
Gözler: Balığın gözleri parlak, dışa dönük ve berrak olmalıdır. Donuk, içe çökmüş veya kızıla dönmüş gözler taze olmadığını gösterir.
Solungaçlar: Solungaçlar parlak kırmızı veya pembe olmalıdır. Kesinlikle kahverengi veya grimsi olmamalıdır.
Vücut: Balığın derisi gergin, parlak ve nemli görünmeli, bastırıldığında eti hemen geri gelmelidir. Pul dökülmesi veya mat bir görünüm tazelik kaybına işaret eder.
|Balık Türü
|İdeal Pişirme Yöntemi
|Neden Bu Yöntem?
|Hamsi, İstavrit
|Tava (Mısır unlu)
|Küçük ve yağlı yapıları, hızlı pişirme ile dışı çıtır, içi sulu kalır.
|Lüfer, Uskumru, Palamut
|Izgara veya Fırın
|Yağlı oldukları için ızgarada fazla yağı akar ve lezzeti dengelenir. Kuru kalmaz.
|Levrek, Mezgit
|Buğulama (Sebzeli)
|Beyaz ve narin etleri buğulamada dağılmaz, nemini korur ve hafif kalır.
|Barbun, Tekir
|Tava (Az yağlı)
|Hassas et yapısına sahip olduklarından, düşük sıcaklıkta kısa sürede pişirilmelidir.