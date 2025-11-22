Hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM 22-23 Kasım sınav takvimi nasıl?

ÖSYM 'nin yayımladığı duyurular doğrultusunda hafta sonu uygulanacak sınavlara dair tüm detaylar, sınav saatleri, başvuru bilgileri ve sınav merkezleri belli oldu.

(AA)

Hafta Sonu Hangi Sınavlar Yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi, öğrencilerin sınav programlarını planlamasını kolaylaştırırken streslerini de azaltıyor. Takvime göre hafta sonu uygulanacak sınavların bilgileri belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) bu hafta sonu yapılıyor.