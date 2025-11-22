PODCAST CANLI YAYIN

Hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM 22-23 Kasım sınav takvimi nasıl?

Hafta sonu 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar merak konusu oldu. “Bu hafta sonu sınav var mı?” sorusunun yanıtı ÖSYM’nin güncel sınav takvimiyle netlik kazandı. Peki hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM 22-23 Kasım sınav takvimi nasıl? İşte güncel takvime ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ÖSYM'nin yayımladığı duyurular doğrultusunda hafta sonu uygulanacak sınavlara dair tüm detaylar, sınav saatleri, başvuru bilgileri ve sınav merkezleri belli oldu.

Hafta Sonu Hangi Sınavlar Yapılacak?

ÖSYM sınav takvimi, öğrencilerin sınav programlarını planlamasını kolaylaştırırken streslerini de azaltıyor. Takvime göre hafta sonu uygulanacak sınavların bilgileri belli oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) bu hafta sonu yapılıyor.

2025-ALES/3 Ne Zaman?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların sınava gireceği bina ve salonlara dair atama işlemleri tamamlandı.

ALES Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar sınava girecekleri yeri gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin AİS adresinden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilir. 23 Kasım 2025'te yapılacak ALES/3 için saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binalarına alınmayacak.

