ATA AÖF vize soru ve cevap ekranı! 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF vize sınavları yaklaşırken, sınav soruları ve cevapları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 22-23 Kasım tarihlerinde yapılacak sınavlar üç oturum halinde uygulanacak. Peki ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF vize soru ve cevap kitapçığı!
Adaylar, "ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sınav soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?" sorularına yanıt yanıt aranıyor. Her bir ders için adaylara 30 dakikalık süre tanınacak. Değerlendirme sırasında dört yanlış cevabın bir doğruyu götürecek olması nedeniyle, öğrencilerin soruları dikkatle yanıtlaması büyük önem taşıyor. İşte ATA AÖF vize soru ve cevap ekranı!
ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF vize sınavları 22-23 Ekim tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler, yayımlanacak olan ATA AÖF cevap anahtarı kitapçığı aracılığıyla doğru ve yanlış işaretlemelerini inceleyebilecekler.
Cevap anahtarına, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinden erişim sağlanabilecek.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) ara sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların yaklaşık iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Bu takvime göre, sınav sonuçlarının en geç 7 Aralık tarihinde ilan edilmesi öngörülüyor.