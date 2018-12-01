AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2018 Açık lise 1. dönem sınavı ne zaman?

AÖL 1. dönem sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğrerim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) öğrencileri ilk dönem sınavı için hazırlık içinde. AÖL sınavına katılacak öğrenciler, sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖL sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. MEB tarafından açıklanacak olan AÖL 1. dönem sınav giriş yerlerinin önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. Sınav giriş belgesi yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2018-19 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. MEB'in yayımladığı duyuruya göre, AÖL 1. dönem sınavları 08-09 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav ve bundan sonra yapılacak tüm sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olunacak.

2017/4 DÖNEM MEZUNLARININ DİPLOMALARI GÖNDERİLDİ

MEB tarafından yapılan açıklamada, 2017/4 ek sınav döneminde mezun olan öğrencilerin diplomalarının Halk Eğitim Merkezlerine gönderildiği bildirildi.

SINAV GÜNÜ HANGİ BELGELER ALINMALI?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayın.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR

a) İlköğretim Okulu/ortaokul mezunu olanlar

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da yurt dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi olanlar

başvurabilir.

TOPLAM KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUR?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir.