AÖF Sınav Yerleri Belli Oldu! Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için Güz Dönemi Ara Sınavı heyecanı dorukta! Sınavlara sayılı günler kala, öğrencilerin merakla beklediği sınav giriş belgeleri nihayet erişime açıldı.

Giriş Tarihi:
Milyonlarca adayın merakla beklediği Güz Dönemi Ara Sınavı giriş yerleri açıklandı ve geri sayım resmen başladı.

AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır? Adım Adım Rehber

Sınav giriş belgenizi almak oldukça basit ve yalnızca birkaç adımda tamamlanabiliyor. İşte yapmanız gerekenler:

  • 1. Adım: Sisteme Giriş

    • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi (AÖS) adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. 🔑

    • Doğrudan aosogrenci.anadolu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

  • 2. Adım: Belgeye Erişim

    • Sistemde yer alan "Sınav Giriş Belgesi" veya benzer bir menü seçeneğini bulun.

  • 3. Adım: Çıktı Alma Zorunluluğu

    • Sınav giriş belgenizi indirip çıktısını almanız ZORUNLUDUR. Sınav günü bu belgeyi yanınızda bulundurmak şarttır.

    • Belgenizi önceden indirip hazırlamanız, sınav günü yaşanabilecek olası yoğunlukları engeller.

Sınavda Yanınızda Olması Gereken İki Önemli Belge

AÖF sınavlarına girebilmek için yanınızda bulundurmanız gereken iki temel ve zorunlu belge bulunmaktadır. Bu belgelerden biri bile eksik olsa sınava alınmazsınız:

  1. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: Yukarıda anlatıldığı şekilde sistemden alınıp çıktısı alınmış olmalıdır.

  2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi:

    • Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaport gibi resmi, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi.

2025-2026 AÇIKÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!&NBSP;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025-2026 öğretim yılına ait tüm sınav tarihleri de açıklandı. Akademik planlamanızı bu takvime göre yapabilirsiniz.

Sınav Türü Sınav Tarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı 06 - 07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final) 17 - 18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04 - 05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final) 09 - 10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

Not: Sınav tarihleri, zorunlu hallerde (Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM sınavları gibi) değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güncel duyuruları takip etmek önemlidir.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, ilgili sınav tarihinden yaklaşık 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılır. Sonuçları yine Anadolu Mobil uygulaması veya aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Sonuçlar ayrıca posta yoluyla gönderilmez.

