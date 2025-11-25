AÖF Sınav Yerleri Belli Oldu! Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

2025-2026 AÇIKÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!&NBSP;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025-2026 öğretim yılına ait tüm sınav tarihleri de açıklandı. Akademik planlamanızı bu takvime göre yapabilirsiniz.

Sınav Türü Sınav Tarihleri Güz Dönemi Ara Sınavı 06 - 07 Aralık 2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final) 17 - 18 Ocak 2026 Bahar Dönemi Ara Sınavı 04 - 05 Nisan 2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final) 09 - 10 Mayıs 2026 Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

Not: Sınav tarihleri, zorunlu hallerde (Milli Eğitim Bakanlığı veya ÖSYM sınavları gibi) değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güncel duyuruları takip etmek önemlidir.