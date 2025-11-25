Kadraj Galeri Kadraj İkon TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? ÖSYM AİS sonuç ekranı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS/2) ek tercih dönemi sona erdi. ÖSYM'nin yayımladığı ek tercih kılavuzu doğrultusunda adaylar, boş kalan kontenjanlar için 13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine adım atabilmek için geçtiği TUS sürecinde ek yerleştirme aşaması da böylece tamamlanmış oldu.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 09:59
Ek tercihler 19 Kasım 2025 saat 23.59 itibarıyla sistem üzerinden kapatıldı. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin AİS platformu üzerinden elektronik ortamda yapmıştı. Bu aşamada artık yeni bir başvuru kabul edilmiyor.

Sonuç Takvimi Bekleniyor

Ek tercih dönemi biter bitmez gözler sonuçlara çevrildi. ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarının hangi gün açıklanacağına ilişkin henüz bir duyuru paylaşmadı.

Bu nedenle adaylar sonuç tarihiyle ilgili tüm güncel bilgileri ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden takip edecek.

Uzmanlık Yolunda Yeni Bekleyiş

Ek tercih sürecinin kapanmasıyla birlikte hekim adaylarını, uzmanlık eğitimi yolculuğunun bir sonraki adımı olan yerleştirme sonuçları bekleyişi karşılıyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar uzmanlık eğitimine hangi kurumda devam edeceğini öğrenerek yeni bir döneme adım atacak.