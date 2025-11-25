TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? ÖSYM AİS sonuç ekranı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS/2) ek tercih dönemi sona erdi. ÖSYM'nin yayımladığı ek tercih kılavuzu doğrultusunda adaylar, boş kalan kontenjanlar için 13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirdi. Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine adım atabilmek için geçtiği TUS sürecinde ek yerleştirme aşaması da böylece tamamlanmış oldu.
Giriş Tarihi: 25.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 09:59