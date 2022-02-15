ALES başvuru ücreti 2022 açıklandı mı, ne zaman yatırılacak? ALES ne zaman? 2022 ALES başvuru tarihi belli oldu mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında bilgiler 2022 yılının ilk aylarında merak edilmeye başlandı. Akademik alanda kariyer hedefleyerin katıldığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yılda 3 oturumda düzenlediği sınavın hangi tarihte yapılacağıi başvuruların ne zaman alıncağı gibi bilgiler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Peki ALES ne zaman? 2022 ALES başvuru tarihi belli oldu mu? ALES başvuru ücreti 2022 açıklandı mı, ne zaman yatırılacak?
2022 ALES BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 17 Nisan'da yapılacak.
ALES/2 başvuruları 24 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
ALES/3 başvuruları 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Sınav ise 20 Kasım'da yapılacak.
2022 ALES NE ZAMAN?
ALES/1 sınavı 17 Nisan'da yapılacak.
ALES/2 sınavı 21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 sınavı 20 Kasım'da yapılacak.