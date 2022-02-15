ALES başvuru ücreti 2022 açıklandı mı, ne zaman yatırılacak? ALES ne zaman? 2022 ALES başvuru tarihi belli oldu mu?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkında bilgiler 2022 yılının ilk aylarında merak edilmeye başlandı. Akademik alanda kariyer hedefleyerin katıldığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yılda 3 oturumda düzenlediği sınavın hangi tarihte yapılacağıi başvuruların ne zaman alıncağı gibi bilgiler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Peki ALES ne zaman? 2022 ALES başvuru tarihi belli oldu mu? ALES başvuru ücreti 2022 açıklandı mı, ne zaman yatırılacak?