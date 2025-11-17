Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru ne zaman? Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı...

Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru imkanı açıldı. Peki Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru tarihi ne zaman ve 2025 Adli Yargı, Avukat ile İdari Yargı sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimine ilişkin detaylar...