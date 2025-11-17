Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru ne zaman? Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı...

Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru imkanı açıldı. Peki Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru tarihi ne zaman ve 2025 Adli Yargı, Avukat ile İdari Yargı sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimine ilişkin detaylar...
Adalet Bakanlığı Sınavları Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Başvurusunu normal dönem içinde tamamlayamayan adaylar için geç başvurular 17 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar alınacak.
Bu tarihe kadar başvurularını tamamlamayan adaylar sınava katılamayacak.
Sınav Tarihleri ve Saatlerine Dikkat
2025 yılı Adalet Bakanlığı sınavları, 20 ve 21 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.15'te uygulanacak.
Sınavlar, Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı kategorilerinde yapılacak.