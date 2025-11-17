PODCAST CANLI YAYIN

Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru ne zaman? Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı...

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Adalet Bakanlığı sınavları için başvuru süreci sona erdi. Ancak başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru imkanı sağlandı. Peki Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru tarihi ne zaman? 2025 Adli Yargı, Avukat ile İdari Yargı sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru imkanı açıldı. Peki Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru tarihi ne zaman ve 2025 Adli Yargı, Avukat ile İdari Yargı sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte sınav takvimine ilişkin detaylar...

Adalet Bakanlığı Sınavları Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Başvurusunu normal dönem içinde tamamlayamayan adaylar için geç başvurular 17 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar alınacak.

Bu tarihe kadar başvurularını tamamlamayan adaylar sınava katılamayacak.

Sınav Tarihleri ve Saatlerine Dikkat

2025 yılı Adalet Bakanlığı sınavları, 20 ve 21 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.15'te uygulanacak.

Sınavlar, Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı kategorilerinde yapılacak.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 21 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak. Adalet Bakanlığı sınavlarına katılacak adayların, geç başvuru tarihlerini kaçırmamaları ve sınav saatlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

