Kadraj Galeri Kadraj İkon 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA E-DEVLET TERCİH EKRANI 2025: Sözleşmeli Öğretmen tercih başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA E-DEVLET TERCİH EKRANI 2025: Sözleşmeli Öğretmen tercih başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği atama takviminde kritik aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih başvuruları bugün itibarıyla erişime açılıyor. Adaylar tercihlerini yalnızca elektronik ortam üzerinden, e-Devlet şifreleriyle 21 Kasım'a kadar iletebilecek. Peki Öğretmen tercihleri başladı mı, nasıl yapılacak? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 06:35
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA E-DEVLET TERCİH EKRANI 2025: Öğretmen tercihleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atamalarına ilişkin kılavuzu yayımlayarak sürecin tüm ayrıntılarını netleştirdi. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte gözler 15 bin öğretmenin atanacağı tercih sürecine çevrildi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA E-DEVLET TERCİH EKRANI 2025: Öğretmen tercihleri nasıl yapılacak?

Sözlü Sınavların Ardından Gözler Tercihlerde

Branşlara göre kontenjan dağılımları 18 Nisan'da duyurulmuş, ardından 23 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında sözlü sınavlar tamamlanmıştı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA E-DEVLET TERCİH EKRANI 2025: Öğretmen tercihleri nasıl yapılacak?

KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'sinin esas alındığı başarı sıralaması 29 Ağustos'ta ilan edildi. Böylece öğretmen adayları için tercih aşamasına geçilmiş oldu.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA E-DEVLET TERCİH EKRANI 2025: Öğretmen tercihleri nasıl yapılacak?

Başvurular Yalnızca Dijital Ortamda Alınacak

Tercihler, 17-21 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve adayların herhangi bir il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmesine gerek olmayacak. Süreç tamamen elektronik ortamda yürütülecek.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA E-DEVLET TERCİH EKRANI 2025: Öğretmen tercihleri nasıl yapılacak?

Atamalar 24 Kasım'da Gerçekleştirilecek

Atama töreni, Öğretmenler Günü olan 24 Kasım'da düzenlenecek. Göreve başlayacak öğretmenler, 19 Ocak 2026 itibarıyla okullarında sınıflarıyla buluşacak. Bu atama dönemiyle birlikte öğretmen istihdam sisteminde önemli bir dönüşümün de başlangıcı yapılacak. KPSS ve sözlü mülakat koşulu kalkarken, adaylar bundan sonra Milli Eğitim Akademisi'nde 14 ay sürecek bir hazırlık eğitimine alınacak.