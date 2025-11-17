15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA E-DEVLET TERCİH EKRANI 2025: Sözleşmeli Öğretmen tercih başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Atamalar 24 Kasım'da Gerçekleştirilecek

Atama töreni, Öğretmenler Günü olan 24 Kasım'da düzenlenecek. Göreve başlayacak öğretmenler, 19 Ocak 2026 itibarıyla okullarında sınıflarıyla buluşacak. Bu atama dönemiyle birlikte öğretmen istihdam sisteminde önemli bir dönüşümün de başlangıcı yapılacak. KPSS ve sözlü mülakat koşulu kalkarken, adaylar bundan sonra Milli Eğitim Akademisi'nde 14 ay sürecek bir hazırlık eğitimine alınacak.