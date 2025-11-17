15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA E-DEVLET TERCİH EKRANI 2025: Sözleşmeli Öğretmen tercih başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği atama takviminde kritik aşamaya gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih başvuruları bugün itibarıyla erişime açılıyor. Adaylar tercihlerini yalnızca elektronik ortam üzerinden, e-Devlet şifreleriyle 21 Kasım'a kadar iletebilecek. Peki Öğretmen tercihleri başladı mı, nasıl yapılacak? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 06:35