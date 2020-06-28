Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu bugün saat 10.15'te başladı ve milyonlarca aday sınavı kazanmak için ter döktü. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. 165 dakika süren sınavın ardından yarın milyonlarca kişi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.
YKS SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYTSosyalBilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
HANGİ TESTTEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?
TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz. Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2019 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu.
Gerçek verilere dayanan Net Sihirbazı yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2019'da lisans/önlisans programlarına yerleşen son kişinin TYT-AYT'deki net sayıları kullanılarak belirlendi.
Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alındı. (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında).
Ortaöğretim Başarı Puanı OBP sınava etkisi nedir?
Ortaöğretim Başarı Puanı, öğrencilerin ortaöğretimi bitirdiği başarı puanını temsil eder. OBP başarı puanı AYT ve TYT puan hesaplama işlemine dahil edilir. OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına dönüştürülecektir.
En küçüğü 250 en büyüğü 500 olan OBP puanları TYT ve AYT puan hesaplama sonuçlarına eklenir. OBP başarı puanları üniversite sınavında sıralamayı büyük ölçüde etkilemektedir.
YKS MABEL MATİZ SORUSU YORUMLARI!
İşte Twitter'da soru hakkında yazılanlar:
-Mabel Matiz sorusunda horlamaya başlamıştım
-Mabel Matiz Neden?
-Sınavda mabel matiz sormuşlar bilseydim magazinden çalışırdım
-Adın her yerde el salla ünlü oldun
-Lan Mabel Matiz'in Türkçe sorularında ne işi vaaarrrrr
-Türkçe sorularından birini kadraj magazin hazırladı herhalde mabel matiz ne alaka
Kısa bir bilgi paragrafı vardı bir soruda şarkılarının tarzını sorduğu diğer soruda "Fırtınadayım'dan" bir söz, "gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil" sözünde anlatılmak istenen nedir? şıklara göre doğru bir cevap işaretledik ama senden de anlamını bekleriz Mabel Matiz
Mabel Matizin maya adlı albümünün geçmişini ve tarihini de öğrenmiş olduk.
Mabel matiz dinlemedim diye iki Türkçe sorusu gitti.
Mabel Matiz'li soruları gözlerimden kalpler çıka çıka yaptım ve evet maya albümü bir başyapıttır
Sınavın zorluğunu soranlar olmuş matematik ortalamaydı, sosyalde bir kaç soru hariç gözüm kapalı yaptım, fen ise standart TYT feniydi.
Türkçe sorularının felsefe sorusu gibi oluşu yüzünden 45 soru felsefe çözmüşüm gibi hissediyorum
Sınavda tek bildiğim konu Mabel Matiz'in albümü oldu
Ceydalı matematik sorusu yanlış değil mi ya
Türkçe Türkçe değil destan mübarek bu kadar paragraf da koyulmaz ya
Türkçe paragraflar çok uzundu yetişmedi.
Matematik geneli kolay, Türkçe hafif zordu
Sınavın zorluğunu soranlar olmuş matematik ortalamaydı, sosyalde bikaç soru hariç gözüm kapalı yaptım, fen ise standart tyt feniydi.
Matematikten sadece mantık sorularını yaptığım için kolay zorluğuna bakamadım ama göz gezdirdiğim kadarıyla kolaydı beklediğimiz kadar zor değildi Türkçe biraz zorladı
Türkçe de Sezen Aksu'ya ve Mabel Matize rastlamak şahane olaydı.
YKS TYT SINAV YORUMLARI 2020!