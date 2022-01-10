15 tatile kaç gün kaldı, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? 2022 MEB takvimi!

2022 yılının ilk günlerinden bu yana milyonlarca öğrenci okulların yarıyıl tatiline gireceği tarihi öğrenmek üzere araştırmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvim merak ediliyor. Peki, 15 tatile kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte 2022 MEB takvimi bilgileri...
15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?
Tüm öğrencilerinin merakla araştırdığı 15 günlük yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.