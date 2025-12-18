Temiz enerji buluşu sonrası MIT’li profesör evinde öldürüldü!

ABD bilim dünyası, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gelen bir haberle sarsıldı. Alanında dünyaca tanınan 47 yaşındaki profesör Nuno F.G. Loureiro, Boston'un lüks semtlerinden Brookline'daki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, bilim insanının başına 5 mermi isabet ettiğini açıkladı. Bilim insanının temiz enerji konusunda önemli bir buluşa imza atmıştı.

