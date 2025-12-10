PODCAST CANLI YAYIN

Tayland-Kamboçya hattında sıcak çatışma! Roketler ateşlendi

Tayland-Kamboçya arasındaki ateşkese rağmen sınır hattı yeniden alevlendi. 12 noktada çatışmalar yeniden başlarken Kamboçya’dan fırlatılan roketler Tayland’da hastane yakınına düştü. 1000 okul güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Giriş Tarihi:
Tayland-Kamboçya hattında sıcak çatışma! Roketler ateşlendi

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasına çatışmalar yeniden başladı. Bölgede gerilim artarken Kamboçya'dan fırlatılan bazı roketlerin Tayland'da bir hastanenin yakınına düştüğü belirtildi.

Tayland-Kamboçya sınırında roketler ateşlendi, EPATayland-Kamboçya sınırında roketler ateşlendi, EPA

ROKETLER HASTANE YAKININA DÜŞTÜ

Bangkok Post'un haberine göre, Kamboçya'dan fırlatılan roketler, Tayland'ın Surin bölgesinde bulunan Phanom Dong Rak Hastanesinin yakınına düştü.

Tayland Ordusundan yapılan açıklamada, yerel saatle sabaha karşı düzenlenen saldırının ardından hastanedeki personel ile hastaların tahliye edildiği belirtildi.

Tayland-Kamboçya savaşı, EPATayland-Kamboçya savaşı, EPA

12 NOKTADA ÇATIŞMA

Buri Ram, Surin, Si Sa Ket ve Ubon Ratchathani bölgelerinde toplam 12 noktada çatışmalar yaşandığı aktarılan açıklamada, Kamboçya'nın dün binlerce roket ateşlediği ve birçok sınır bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Tayland askerlerinin Sa Kaeo bölgesindeki Ban Nong Ya Kaew'de daha önce Kamboçyalı unsurlar tarafından ele geçirilen bir alanı geri aldığına işaret edildi.

Bu arada, Eğitim Bakanı Narumon Pinyosinwat, Tayland-Kamboçya sınır hattındaki yaklaşık 1000 okulun, silahlı çatışmaların yeniden başlaması üzerine önlem amacıyla kapatıldığını bildirdi.

Acil durum öğrenim planlarının hazır olduğunu belirten Narumon, bu kapsamda çevrim içi eğitimin de devreye alınabileceğini ifade etti.

Temel Eğitim Komisyonu Ofisi (OBEC) ise tahliyeye zorlanan kişileri desteklemek amacıyla güvenli bölgelerdeki bazı okulların geçici barınak olarak belirlendiğini aktardı.

Tayland-Kamboçya savaşı, ReutersTayland-Kamboçya savaşı, Reuters

ATEŞKES BİTTİ ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken çatışmaların yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtmişti.

İki ülke arasında ateşkes anlaşmasına rağmen 8 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalar sınır hattı boyunca yayılırken 7'si Taylandlı, 7'si Kamboçyalı olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "İnsan Hakları Günü" mesajında "Terörsüz Türkiye"ve "Gazze" vurgusu: Kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz
Adliye soygununda gözaltı sayısı 12'ye çıktı!
Takas Bank
Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltında
Türk Telekom
CHP medyası yangın yeri: Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasındaki kavga büyüyor!
Müge Anlı canlı izle | Sami Kırkuşu cinayetinde Sibel Yılmaz ve kızı gözaltına alındı
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Spor yazarları Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi
D&R
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında!
İmamoğlu'nun yolsuzlukları TBMM'de belgelendi! AK Parti'den CHP'ye sert tepki
ABD'de yeni İslamofobi vakası! Şimdi de Müslüman hakları grubu CAIR hedefte: Yabancı terör örgütü listesine alındı
Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo
Türkiye’den rüzgar enerjisinde büyük atak: 1.1 milyar dolarlık RES hamlesi
İnternette gördüğü ilan Diva'yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy'un batan teknesidir!
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!