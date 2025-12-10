Tayland-Kamboçya hattında sıcak çatışma! Roketler ateşlendi

Tayland ile Kamboçya arasında ateşkes anlaşmasına çatışmalar yeniden başladı. Bölgede gerilim artarken Kamboçya'dan fırlatılan bazı roketlerin Tayland'da bir hastanenin yakınına düştüğü belirtildi.

Tayland Ordusundan yapılan açıklamada, yerel saatle sabaha karşı düzenlenen saldırının ardından hastanedeki personel ile hastaların tahliye edildiği belirtildi.

Tayland-Kamboçya savaşı, EPA

12 NOKTADA ÇATIŞMA

Buri Ram, Surin, Si Sa Ket ve Ubon Ratchathani bölgelerinde toplam 12 noktada çatışmalar yaşandığı aktarılan açıklamada, Kamboçya'nın dün binlerce roket ateşlediği ve birçok sınır bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, Tayland askerlerinin Sa Kaeo bölgesindeki Ban Nong Ya Kaew'de daha önce Kamboçyalı unsurlar tarafından ele geçirilen bir alanı geri aldığına işaret edildi.

Bu arada, Eğitim Bakanı Narumon Pinyosinwat, Tayland-Kamboçya sınır hattındaki yaklaşık 1000 okulun, silahlı çatışmaların yeniden başlaması üzerine önlem amacıyla kapatıldığını bildirdi.

Acil durum öğrenim planlarının hazır olduğunu belirten Narumon, bu kapsamda çevrim içi eğitimin de devreye alınabileceğini ifade etti.

Temel Eğitim Komisyonu Ofisi (OBEC) ise tahliyeye zorlanan kişileri desteklemek amacıyla güvenli bölgelerdeki bazı okulların geçici barınak olarak belirlendiğini aktardı.