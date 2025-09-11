PODCAST CANLI YAYIN

Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: "Silahı ele geçirdik"

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden aktivist Charlie Kirk, sahnede suikaste uğradı. İsrail'in parmağının olup olmadığı araştırılırken FBI, Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafını yayınlayarak, dün saldırıda kullanıldığı düşünülen silahın ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca FBI, suikast şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'e dün düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma devam ederken, saldırgan henüz yakalanmadı.

FBI FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganının yakalanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bir basın toplantısı düzenlerken, FBI, Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını yayınladı.

BAŞINA 100 BİN DOLAR ÖDÜL

Aynı zamanda FBI, Kirk suikastının şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

FBI tarafından yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk'ün öldürülmesinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına yol açan bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor" dedi.

"SALDIRGAN, MERDİVENLERDEN KAMPÜSE GİRDİ, ÇATIYA ÇIKTI"
Basın toplantısında konuşan Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, ulaştıkları görüntülerden saldırganın kampüse gelişi ve kampüse girişinden hemen önceki hareketlerini takip etmeyi başardıklarını açıkladı. Mason, "Saldırgan, merdivenlerden kampüse girdi, çatıya çıktı, çatının üzerinden ateş açacağı noktaya geçti. Ateş açtıktan sonra binanın diğer tarafına geçtiğini, binadan atlayarak kampüsten kaçıp bir mahalleye girdiğini izleyebildik" dedi.

Bölge sakinleriyle temas kurarak güvenlik kameralarını incelediklerini ve ipucu bulmaya çalıştıklarını ifade eden Mason, "Bu kişiye ait görüntü kayıtlarımız var ancak şu an için bunu yayımlamayacağız. Bu kişiyi teşhis etmek için bazı teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Eğer başarısız olursak medyaya başvuracağız ve bu görüntünün kamuoyu ile paylaşılarak kimliğinin tespit edilmesi için yardım isteyeceğiz. Ancak, şu anda kendi kabiliyetlerimize güveniyoruz" dedi.

Dün yaşananların Utah için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mason, "Elimizdeki her ipucunu değerlendiriyoruz, polis, her soruşturmacı, her yerel kurum kendini bu işe adamış durumda. Kolluk kuvvetlerinden gelen destek muazzam oldu. Tüm imkanlarımızı buna seferber ediyoruz ve saldırganı yakalayacağız" dedi.



"ŞAHIS, ÜNİVERSİTE ÇAĞINDA"
Şüphelinin yaşı sayesinde üniversitedeki kalabalık içinde gayet iyi gizlenebildiğini ifade eden Mason, "Şu anda çok fazla ayrıntı açıklamıyoruz, yakında açıklayacağız ama şu an için değil. Ancak şahsın üniversite çağında olduğu görünüyor. Onu takip edebileceğimizden eminiz" dedi.

"SİLAHI ELE GEÇİRDİK"
Basın toplantısında FBI'ın Salt Lake Şehri Saha Ofisi Müdürü Özel Ajan Robert Bohls, dün Charlie Kirk'in trajik bir şekilde öldürülmesinin ardından FBI ajanlarının saldırganı bulmak için ara vermeksizin çalıştığını söyledi. Bohls, "Dün yaşanan saldırıda kullanıldığını düşündüğümüz silahı ele geçirdik. Bu, yüksek güçlü, sürgülü keskin nişancı tüfeği. Saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu. FBI laboratuvarı, bu silahı analiz edecek. Soruşturmacılar ayrıca ayak izi, avuç içi izi ve ön kol izleri topladı. Bunlar da incelenecek" dedi. Saldırının saikinin bilinmediğini ifade eden Bohls, "Tüm ipuçları ve ihbarlar eksiksiz şekilde araştırılıyor. Bu sabah itibarıyla 130'dan fazla ihbar aldık. Halkımıza bunun için teşekkür ediyoruz. FBI, tüm kaynaklarını bu soruşturmaya yönlendirmiş durumda" dedi.

"HEDEFLİ BİR SALDIRIYDI"
Bohls, "Bu hedefli bir saldırıydı. Şu anda halkın risk altında olduğuna inanmıyoruz. Ancak saldırganı bulmak için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve bunu yapacağız" dedi.

Saldırganın yüzü ve görünümü hakkında detay paylaşamayacağını vurgulayan Bohls, "Ne kadar uzağa gitmiş olabileceğini henüz bilmiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şüpheliye ait görüntüler elimizde mevcut fakat soruşturmanın bir parçası oldukları için şu an ayrıntı paylaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

