Sidney’de teröre cesur hamle! Suriyeli göçmen saldırganı etkisiz hale getirdi

Avustralya'nın Sydney kentindeki bir plajda düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Terör saldırısı sırasında saldırganın üzerine atlayarak silahını ele geçiren Suriyeli göçmen Ahmed el-Ahmed'in sergilediği cesaret dünya gündemine oturdu. O anları kayda alan kişinin ise bir Türk olduğu ortaya çıktı. Görüntüyü çeken Okan Okur, A Haber canlı yayınında o anları anlattı:

O ANDA ŞOK OLDUM

O gün çok sıcak bir gündü. Arkadaşımla günü denizde geçirdik. Sonra 'Bir mangal yaksak iyi olur' dedik. Eve doğru giderken arabayı apartmanın aşağısına park ettim. Birkaç eksiğimiz vardı. Arkadaşım yukarı çıktı, ben de eksikleri almak için arabaya yöneldim. Tam o sırada oradaydım. Kocaman bir ses geldi. Ama o ses geldiğinde aklıma tüfek ya da silah olduğu gelmedi. Çünkü Sidney'de her hafta havai fişek atılıyor. Sonra silah sesleri arka arkaya gelmeye başladı. Önüme baktığımda o iki kişiyi gördüm. Refleks olarak bir arabanın arkasına saklandım. Sonra gözüme Ahmed Bey çarptı. Hemen kamerayı çevirip 'Acaba ne yapacak?' diye ona odaklandım. Birden o terörist sırtını dönünce, Ahmed Bey direkt onun üzerine atladı. Ben orada şok oldum. Videoyu çekerken şok olduğum zaten duyuluyor. Görüntüleri polise verdim. Çok garip bir andı" dedi. Okur'un görüntüleri 100'e yakın ülkede ekrana getirildi.