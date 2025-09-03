Putin ve Şi’nin konuşması sızdı Kim’in korumaları gündeme damga vurdu! Pekin’den ilginç anlar

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen İkinci Dünya Savaşı'nı anma töreni ilginç anlara sahne oldu.Putin ile Şi’nin sohbeti mikrofona yansıdı
KONUŞMALAR MİKROFONDA
Pekin'deki askeri geçit töreni sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Rus ve Kuzey Koreli mevkidaşları Vladimir Putin ve Kim Jong Un ile birlikte yürürken Şi ve Putin'in konuşmaları mikrofondan duyuldu.
Putin'in Şi'ye biyoteknolojideki ilerlemelerin uzun ömürlülüğü artırabileceği ve hatta ölümsüzlüğe giden kapıyı açabileceğini söylediği belirtildi.
Putin'in yorumları, Reuters ve Associated Press'in canlı yayınlarında Rusça-Mandarin Çincesi tercümanı aracılığıyla aktarıldı ancak Putin'in kendi sesi net olarak duyulamadı.
PUTİN VE Şİ'NİN ŞAŞIRTAN DİYALOĞU
Şi'nin, Putin'in organ nakli ve uzun ömür yorumuna güldüğü duyuldu. İşte o konuşma:
Putin: Organlar sürekli nakledilebilir, insan ölümsüz olabilir.
Şi Cinping: Bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşaması bekleniyor.
Üç liderin küresel bir izleyici kitlesine birlikteliklerini sergilediği geçit törenine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un da katıldı.
Üçlünün birlikte halk içinde yürümesi, medyaya bu denli görüntü vermesi sağlayan nadir bir durum olarak kayıtlara geçti.Kim Jong Un’un dokunduğu her şey temizlendi
KİM'İN KORUMALARI GÜNDEME DAMGA VURDU
Nitekim Kim için alınan üst düzey güvenlik önlemleri görenleri şaşırttı. Kuzey Kore liderinin korumaları dokunduğu her yeri silerken çekilen görüntüleriyle gündeme damga vurdu.