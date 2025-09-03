PODCAST CANLI YAYIN

Putin ve Şi’nin konuşması sızdı Kim’in korumaları gündeme damga vurdu! Pekin’den ilginç anlar

Çin’in başkenti Pekin’de İkinci Dünya Savaşı’nı anmak için düzenlenen geçit töreni ilginç anlara sahne oldu. Tören sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yürürken ilginç konuşmaları mikrofondan duyuldu. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ise korumaları gündeme damga vurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen İkinci Dünya Savaşı'nı anma töreni ilginç anlara sahne oldu.

Putin ile Şi’nin sohbeti mikrofona yansıdı

KONUŞMALAR MİKROFONDA

Pekin'deki askeri geçit töreni sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Rus ve Kuzey Koreli mevkidaşları Vladimir Putin ve Kim Jong Un ile birlikte yürürken Şi ve Putin'in konuşmaları mikrofondan duyuldu.

Putin'in Şi'ye biyoteknolojideki ilerlemelerin uzun ömürlülüğü artırabileceği ve hatta ölümsüzlüğe giden kapıyı açabileceğini söylediği belirtildi.

Putin'in yorumları, Reuters ve Associated Press'in canlı yayınlarında Rusça-Mandarin Çincesi tercümanı aracılığıyla aktarıldı ancak Putin'in kendi sesi net olarak duyulamadı.

Putin, Şi ve Kim, ReutersPutin, Şi ve Kim, Reuters

PUTİN VE Şİ'NİN ŞAŞIRTAN DİYALOĞU

Şi'nin, Putin'in organ nakli ve uzun ömür yorumuna güldüğü duyuldu. İşte o konuşma:

Putin: Organlar sürekli nakledilebilir, insan ölümsüz olabilir.

Şi Cinping: Bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşaması bekleniyor.

Putin, Şi ve Kim, ReutersPutin, Şi ve Kim, Reuters

Üç liderin küresel bir izleyici kitlesine birlikteliklerini sergilediği geçit törenine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un da katıldı.

Üçlünün birlikte halk içinde yürümesi, medyaya bu denli görüntü vermesi sağlayan nadir bir durum olarak kayıtlara geçti.

Kim Jong Un’un dokunduğu her şey temizlendi

KİM'İN KORUMALARI GÜNDEME DAMGA VURDU

Nitekim Kim için alınan üst düzey güvenlik önlemleri görenleri şaşırttı. Kuzey Kore liderinin korumaları dokunduğu her yeri silerken çekilen görüntüleriyle gündeme damga vurdu.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si değişimiyle şaşırttı: Hadise’ye benzetildi! İşte yeni mesleği ve son hali...