Paris’te Şam-Tel Aviv teması! İsrail’den toprak bütünlüğü taahhüdü |Siyonist Dürzi panikledi ABD’den müdahale istedi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame'nin Paris'te İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer ile görüştüğü bildirildi.

KONU SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı görüşmede tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yinelediklerini ve ülkenin bölünmesini hedefleyen her türlü projeye karşı olduklarını vurguladıklarını belirterek, ayrıca Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu ve Dürzi vatandaşların ulusal dokunun asli bir unsuru olarak görüldüğünün ifade edildiğini aktardı.

SÜVEYDA VE BEDEVİ HALKI KONUSUNDA MUTABAKAT

Güney Suriye'deki insani durumun da ele alındığına işaret eden kaynak, Süveyda ve Bedevi halkına yönelik insani yardımların artırılması ve zorlayıcı yaşam koşullarının hafifletilmesi gerektiği konusunda tarafların mutabakata vardığını belirtti.

Kaynak, 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunun görüşmede dile getirildiğini, bu mekanizmanın İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurmayı ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Son olarak kaynak, toplantının, güneydeki gerilimin azaltılması ve bölgenin açık bir çatışmaya sürüklenmesinin önlenmesi yönünde ortak çabaların sürdürüleceği taahhüdüyle sona erdiği bilgisini verdi.

Dün, Axios haber sitesinden Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Fransa'nın başkenti Paris'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

SİYONİST DÜRZİ ABD'DEN "KORİDOR" İSTEDİ

Suriye'de bölünme propagandası yapan ve hatta bölgede iç karışıklık çıkması için harekete geçen İsrail'deki Dürzilerin lideri Muvafak Tarif ise ABD'den bölgeye açıkça müdahale istiyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan, Suriye'nin güneyindeki "Süveyda kentine kara koridoru açılması" talebinde bulundu.

PARİS'TE GÜNDEM SÜVEYDA

Dürzi lider Tarif'in, ABD merkezli Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Dürzilerin lideri Mufavak Tarif ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüşme gerçekleştirdi.

İkili arasında dün gerçekleşen görüşmede, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki durum ele alındı.

İsrail'deki Dürzilerin lideri Tarif, Washington yönetimini, Süveyda'da "kapsamlı ve sürdürülebilir ateşkese" varılması, kente insani yardımların ulaştırılması için ABD garantörlüğünde kara koridoru açılması ve kent üzerindeki "kuşatmanın kaldırılması" konusunda çalışmaya çağırdı.

ABD Büyükelçisi Barrack'ın, Tarif'e görüşme esnasında gündeme getirilen tüm hususları güvence altına alan bir anlaşmaya varılmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

İkilinin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani arasındaki görüşmeden birkaç saat önce bir araya geldiği aktarıldı.