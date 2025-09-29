PODCAST CANLI YAYIN

Netanyahu’nun Katar'dan özür telefonu kabineyi böldü: Ben-Gvir öfke kustu

Beyaz Saray’daki görüşmede özür dilemek zorunda kalan Netanyahu’ya, hem kabineden hem de muhalefetten sert tepkiler yükseldi. Ben Gvir ve Liberman saldırıyı savunarak Katar’ı açıkça “terör destekçisi” ilan etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani'yi telefonla arayarak 9 Eylül'de Doha'ya düzenlenen saldırı için özür dilemek zorunda kaldı. Netanyahu, Katar'ın egemenliğinin ihlal edildiğini kabul ederek saldırıda hayatını kaybeden Katarlı bir güvenlik görevlisi nedeniyle üzüntüsünü ifade etti.

Diplomatik kaynaklar, Katar tarafının özrü "not ettiğini" ancak saldırıya ilişkin ayrıntılı açıklama ve güvence beklentisinin sürdüğünü belirtti. Katar'ın önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun özrüne resmi bir yanıt vermesi bekleniyor.

Güvenlik kabinesi üyesi Itamar Ben Gvir'den Netanyahu'ya tepki (x Ekran görüntüsü)Güvenlik kabinesi üyesi Itamar Ben Gvir'den Netanyahu'ya tepki (x Ekran görüntüsü)

NETANYAHU KABİNESİNDE DERİN ÇATLAK

İsrail'de ise hükümet içinden farklı sesler yükseldi. Güvenlik kabinesi üyesi Itamar Ben Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı savunarak, "Bu, 7 Ekim katliamının sorumlusu Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik haklı ve ahlaki bir saldırıydı. Gerçekleşmesi çok iyi oldu" ifadelerini kullandı. Ben Gvir, Katar'ı terörü desteklemek ve finanse etmekle suçladı.

Netanyahu'nun özrü, İsrail'in son dönemde artan uluslararası baskı altında Katar'a karşı işlediği ihlalleri kabul etmek zorunda kaldığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar Netanyahu'nun bu adımı atmasında Tel Aviv'in bölgede yalnızlaşmasının etkisinin olduğunu belirtiyor.

İsrailli siyasetçi Liberman'dan Netanyahu'ya tepki (x Ekran görüntüsü)İsrailli siyasetçi Liberman'dan Netanyahu'ya tepki (x Ekran görüntüsü)

Öte yandan İsrail'deki muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi Lideri Avigdor Liberman da Netanyahu'nun özür dilemesini eleştirerek Katar'a düzenledikleri saldırıyı savundu. Katar'a yönelik ağır hakaretlerde bulunan Liberman, paylaşımında "düşman devlet Katar'da 7 Ekim katliamının arkasındaki isimler olan Hamas'ın üst düzey isimlerinin saldırısı, eşi benzeri görülmemiş büyüklükte, önemli, haklı ve ahlaki bir saldırıydı." ifadelerini kullandı.

