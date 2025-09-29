İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani'yi telefonla arayarak 9 Eylül'de Doha'ya düzenlenen saldırı için özür dilemek zorunda kaldı. Netanyahu, Katar'ın egemenliğinin ihlal edildiğini kabul ederek saldırıda hayatını kaybeden Katarlı bir güvenlik görevlisi nedeniyle üzüntüsünü ifade etti.

Diplomatik kaynaklar, Katar tarafının özrü "not ettiğini" ancak saldırıya ilişkin ayrıntılı açıklama ve güvence beklentisinin sürdüğünü belirtti. Katar'ın önümüzdeki günlerde Netanyahu'nun özrüne resmi bir yanıt vermesi bekleniyor.