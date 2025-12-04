Netanyahu Mossad'a yeni direktör atadı

Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

NETANYAHU YENİ MOSSAD DİREKTÖRÜNÜ DUYURDU

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun çeşitli adaylarla görüşme yaptıktan sonra Goffman'ı Mossad Direktörü olarak atamaya karar verdiğini duyurdu.

Goffman'ın, Haziran 2026'da, 5 yıllık görev süresi sona erecek olan David Barnea'nın yerini alacağı aktarıldı.

Goffman'ın atanmasına ilişkin talebin bugün Üst Düzey Atamalar Danışma Komitesi'ne sunulacağı bildirildi.

İsrail ordusunda üst düzey pozisyonlarda görev yaptığı ve şu anda Netanyahu'nun askeri sekreteri olduğu belirtilen Goffman'ın, Tel Aviv yönetiminin "Diriliş Savaşı" olarak isimlendirdiği saldırılar boyunca tüm istihbarat servisleriyle, özellikle de Mossad ile sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

Gofmann'ın 7 Ekim 2023'te Gazze sınırında ağır yaralandığı hatırlatıldı.