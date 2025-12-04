PODCAST CANLI YAYIN

Netanyahu Mossad'a yeni direktör atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri sekreteri Roman Goffman'ı İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın yeni direktörü olarak atama kararı verdi.

Giriş Tarihi:
Netanyahu Mossad'a yeni direktör atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri sekreteri Roman Goffman'ı İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın yeni direktörü olarak atama kararı verdi.

Netanyahu, Takvim Fotoğraf ArşiviNetanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

NETANYAHU YENİ MOSSAD DİREKTÖRÜNÜ DUYURDU

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun çeşitli adaylarla görüşme yaptıktan sonra Goffman'ı Mossad Direktörü olarak atamaya karar verdiğini duyurdu.

Goffman'ın, Haziran 2026'da, 5 yıllık görev süresi sona erecek olan David Barnea'nın yerini alacağı aktarıldı.

Goffman'ın atanmasına ilişkin talebin bugün Üst Düzey Atamalar Danışma Komitesi'ne sunulacağı bildirildi.

İsrail ordusunda üst düzey pozisyonlarda görev yaptığı ve şu anda Netanyahu'nun askeri sekreteri olduğu belirtilen Goffman'ın, Tel Aviv yönetiminin "Diriliş Savaşı" olarak isimlendirdiği saldırılar boyunca tüm istihbarat servisleriyle, özellikle de Mossad ile sürekli temas halinde olduğu aktarıldı.

Gofmann'ın 7 Ekim 2023'te Gazze sınırında ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Mossad, Takvim Fotoğraf ArşiviMossad, Takvim Fotoğraf Arşivi

AKSA TUFANI'NDAN SONRA TEL AVİV KARIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim'in sorumluluğunu üstlenmemekle eleştirilirken, güvenlik kurumlarının bu konuda zafiyet gösterdiğini öne sürüp başta dönemin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar olmak üzere güvenlik şefleriyle ters düşmüştü.

İsrail medyasında Şara’ya suikast iddiası: Fail Tel Aviv mi? Amaç DEAŞ bahanesiyle işgalİsrail medyasında Şara’ya suikast iddiası: Fail Tel Aviv mi? Amaç DEAŞ bahanesiyle işgal

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan açıkladı! Engelsiz Türkiye Yüzyılı için ikinci eylem planı yükleniyor
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
D&R
Adli emanetteki 154 milyonluk soygunda yeni gelişme! Başsavcılık kırmızı bülten çıkardı: Bir skandal da Adalar Adliyesi'nde
CHP medyasında neler oluyor? Yılmaz Özdil Sözcü'yü karıştırdı! O kavga yine gündemde
MSB'den Karadeniz açıklaması: "Güvenli bir deniz için kalıcı barış gerekli"
İdefix
Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı
Adliyedeki soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı: Çöp poşetinde 154 milyon!
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
Filoya yeni yıldız! Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi | Temelinde Berat Albayrak imzası var
İmralı kayıtları MİT'in elinde! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Bundan sonrası en riskli süreç" çıkışı: PKK'ya ayrı SDG'ye ayrı uyarı
Ana kız stüdyoyu terk etti! Sami Kırkuşu’nu son gören sevgiliden sarsıcı itiraflar
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Bahçeli'den CHP'ye yolsuzluk ve İmralı tepkisi: Korktular kaçtılar!
"Eko"sistemin ipi Müsavat Dervişoğlu'na mı uzanıyor? Hafriyatçı Murat Gülibrahimoğlu'nu sisteme sokan görüşme
Bakan Bolat Kasım verilerini açıkladı: İhracatta rekor üstüne rekor
Epstein’ın pedofili adasındaki evi ilk kez görüntülendi! Kara tahtada ne mesaj var? Dişçi koltuğu ve tuhaf maskeler...
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek