Meloni’den örnek karar! Dünya liderlerinden aldığı 270 hediyeyi müzayedeye çıkardı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yurt dışı seyahatleri sırasında dünya liderlerinden aldığı 270 hediyeyi bir hayır müzayedesinde satmaya karar verdi. Roma merkezli Bertolami Fine Art müzayede evi tarafından en yüksek teklifi verene satılacak ürünlerin tam listesi açıklanmadı. Meloni'nin bu davranışı ülkede büyük övgü aldı.

