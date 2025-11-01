PODCAST CANLI YAYIN

Kosta Rika liderinden Türkiye'ye övgü: Bir Türk söz verdiyse yerine getirir

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves ve eşi Signe Zeikate, Cumhuriyet’in 102. yılı kapsamında Türk iş kadınlarını başkent San Jose’de ağırladı. Chaves, Türkçe konuşarak “Türkiye benim ikinci vatanım” dedi. Türk insanını “dürüst ve sözüne sadık” olarak tanımlayan “Bir Türk bir söz verdiyse yerine getirir.” dedi.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves ve eşi Signe Zeikate, San Hose'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkie'nin farklı sektörlerinden iş kadınlarını ağırladı.

Zeikate, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen özel programda, Türkiye'nin farklı sektörlerinden önde gelen iş kadınlarıyla yakından ilgilendi.

Türk iş kadınlarını Cumhuriyet'in 102. yılı vesilesiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeikate, kadın liderliği, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal eşitliği temel alan ortak projelerde birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Türkiye ile Kosta Rika arasındaki ekonomik, kültürel ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki dostane bağların geliştirilmesi amacıyla düzenlendi.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Türk heyetiyle bir araya geldi.

Chaves, 2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası'nda Başekonomist olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin hemen her yerini gezdiğini ve Türk halkının karakterini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Türk heyetiyle "sıcak" ve "samimi" bir sohbet gerçekleştiren Chavez, Türkçe konuşarak, "Türkiye benim ikinci vatanım." ifadesini kullandı.

"BİR TÜRK SÖZ VERDİYSE YERİNE GETİRİR"

Türk insanıyla ilgili övgü dolu sözler ifade eden Chavez, "Türk insanı dürüst, güvenilir ve sözüne sadık. Bir Türk bir şeye söz verdiyse, onu mutlaka yerine getirir. Bu yönüyle Türk halkını her zaman takdir ediyorum." açıklamasını yaptı.

Chavez, Türkiye ile dostane ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Program, Türkiye'nin Latin Amerika bölgesindeki diplomatik görünürlüğünü ve kadın girişimciliği temelli ekonomik ilişkilerini güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

