Kim bu 1940’lardan fırlayıp gelen yakışıklı dedektif? Louvre Müzesi soygunundan sonra gündeme damga vurdu

Louvre Müzesi, Reuters

FÖTR ŞAPKALI ADAM GÜNDEME DAMGA VURDU

Pazar günü Fransız kraliyet mücevherlerinden oluşan bir koleksiyonun çalınmasından sadece birkaç saat sonra, Paris'teki Louvre Müzesi'nin avlusunda park halindeki gümüş renkli bir arabaya yaslanmış üç polis memuru ve yanlarında neşeli bir şekilde duran şık bir adamın fotoğrafı yayımlandı.

AP'nin haberine göre, görevliler müzenin girişini engellemek için oradaydı. Ancak düğmeli yelek, trençkot ve fötr şapka giymiş, olay yerini gözetliyor gibi görünen adam bir anda gündeme damga vurdu.