Kim bu 1940’lardan fırlayıp gelen yakışıklı dedektif? Louvre Müzesi soygunundan sonra gündeme damga vurdu

Louvre Müzesi’ndeki 88 milyon euroluk soygun sonrası objektiflere fötr şapkalı gizemli adam “yeni nesil Sherlock” sanılarak sosyal medyada fırtına estirdi. Peki Fransız yetkililer soygunu çözmek için 1940’lardan bir dedektif mi seçti?

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki 88 milyonluk soygunun ardından yeni gündem hırsızlığı araştırması için görevlendirilen dedektif.

Louvre Müzesi, Reuters

FÖTR ŞAPKALI ADAM GÜNDEME DAMGA VURDU

Pazar günü Fransız kraliyet mücevherlerinden oluşan bir koleksiyonun çalınmasından sadece birkaç saat sonra, Paris'teki Louvre Müzesi'nin avlusunda park halindeki gümüş renkli bir arabaya yaslanmış üç polis memuru ve yanlarında neşeli bir şekilde duran şık bir adamın fotoğrafı yayımlandı.

AP'nin haberine göre, görevliler müzenin girişini engellemek için oradaydı. Ancak düğmeli yelek, trençkot ve fötr şapka giymiş, olay yerini gözetliyor gibi görünen adam bir anda gündeme damga vurdu.

Fransız polislerin yanında dikkat çeken adam, AP

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yazar ve Strateji Riskleri Başkan Yardımcısı Melissa Chen X hesabından yaptığı paylaşımda "Louvre Müzesi'nden küstahça bir soygunda çalınan Fransız Kraliyet Mücevherleri davasında çalışan bir Fransız dedektifin gerçek fotoğrafı (yapay zeka değil!)" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa süre içinde 2,9 milyon kez görüntülendi.

Louvre Müzesi, Reuters

Sosyal medya fenomeni Ian Miles Cheong ise 90.000'den fazla kez görüntülenen paylaşımında, "1940'ların bir polisiye kara filminden fırlamış gibi görünen fötr şapkalı adam, Louvre Müzesi'ndeki Kraliyet Mücevherlerinin çalınmasını araştıran gerçek bir Fransız polis dedektifi. Saf estetik." ifadelerini kullandı.

Louvre Müzesi, Reuters

FRANSIZLAR 1940'LARDAN BİR DEDEKTİF Mİ SEÇTİ?

Peki Fransız yetkililer soygunu çözmek için 1940'lardan bir dedektif mi seçti?

Fotoğrafın yüklenmesinden bu yana geçen günlerde, suçu bir Hollywood filmi gibi romantikleştiren sosyal medya kullanıcıları ismi açıklanmayan adamın kim olabileceğine dair çok sayıda teori üretti.

Louvre'dan çalınan Kraliyet mücevherleri

Birçok kişi, onun Sherlock Holmes ve Hercule Poirot gibi kurgusal karakterlerden birkaç stil ipucu almış, davaya atanmış bir dedektif olduğunu ileri sürdü.

Cevap ise beklendiği gibi çıkmadı. Batı basını yeni nesil Sherlock'u inceledi ve sadece yoldan geçen bir kişi olduğuna kanaat getirdi.

88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı

