Kim bu 1940’lardan fırlayıp gelen yakışıklı dedektif? Louvre Müzesi soygunundan sonra gündeme damga vurdu

Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ndeki 88 milyonluk soygunun ardından yeni gündem hırsızlığı araştırması için görevlendirilen dedektif.
FÖTR ŞAPKALI ADAM GÜNDEME DAMGA VURDU
Pazar günü Fransız kraliyet mücevherlerinden oluşan bir koleksiyonun çalınmasından sadece birkaç saat sonra, Paris'teki Louvre Müzesi'nin avlusunda park halindeki gümüş renkli bir arabaya yaslanmış üç polis memuru ve yanlarında neşeli bir şekilde duran şık bir adamın fotoğrafı yayımlandı.
AP'nin haberine göre, görevliler müzenin girişini engellemek için oradaydı. Ancak düğmeli yelek, trençkot ve fötr şapka giymiş, olay yerini gözetliyor gibi görünen adam bir anda gündeme damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Yazar ve Strateji Riskleri Başkan Yardımcısı Melissa Chen X hesabından yaptığı paylaşımda "Louvre Müzesi'nden küstahça bir soygunda çalınan Fransız Kraliyet Mücevherleri davasında çalışan bir Fransız dedektifin gerçek fotoğrafı (yapay zeka değil!)" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa süre içinde 2,9 milyon kez görüntülendi.